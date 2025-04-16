ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Эмир Катара приехал в Москву
Переговоры Путина и шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, как ожидается, затронут Украину, Сирию, Газу и энергетику
Эмир Катара приехал в Москву
/ AP
16 апреля 2025 г.

Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани проведут встречу в Москве в четверг, чтобы обсудить пути возможного мирного урегулирования войны в Украине. Об этом сообщили пресс-службы обеих стран. Ранее Катар уже предпринимал посреднические усилия между Киевом и Москвой, включая организацию возвращения разлученных в ходе войны детей.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ключевыми темами переговоров станут ситуация в Украине, региональные конфликты, а также вопросы торговли и энергетики. «Регион насыщен потенциальными очагами напряженности, и Катар играет важную роль в попытках их урегулирования», — заявил Песков.

Министр по особым поручениям МИД Катара Мухаммед Аль-Хулайфи в интервью ТАСС сообщил, что обсуждение затронет также ситуацию в Сирии и секторе Газа, а одним из приоритетов станет сотрудничество в сфере сжиженного природного газа. Он отметил, что война в Украине вызвала кризис в глобальных цепочках поставок, и диалог между странами помогает стабилизировать энергетические рынки.

Москва высоко оценивает «конфиденциальный характер диалога с Катаром, включая самые чувствительные темы», отметили в Кремле. Предыдущая встреча Путина и эмира состоялась в июле на саммите ШОС в Астане.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us