Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани проведут встречу в Москве в четверг, чтобы обсудить пути возможного мирного урегулирования войны в Украине. Об этом сообщили пресс-службы обеих стран. Ранее Катар уже предпринимал посреднические усилия между Киевом и Москвой, включая организацию возвращения разлученных в ходе войны детей.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ключевыми темами переговоров станут ситуация в Украине, региональные конфликты, а также вопросы торговли и энергетики. «Регион насыщен потенциальными очагами напряженности, и Катар играет важную роль в попытках их урегулирования», — заявил Песков.

Министр по особым поручениям МИД Катара Мухаммед Аль-Хулайфи в интервью ТАСС сообщил, что обсуждение затронет также ситуацию в Сирии и секторе Газа, а одним из приоритетов станет сотрудничество в сфере сжиженного природного газа. Он отметил, что война в Украине вызвала кризис в глобальных цепочках поставок, и диалог между странами помогает стабилизировать энергетические рынки.

Москва высоко оценивает «конфиденциальный характер диалога с Катаром, включая самые чувствительные темы», отметили в Кремле. Предыдущая встреча Путина и эмира состоялась в июле на саммите ШОС в Астане.