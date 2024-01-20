Türkiye Scholarships — это конкурсная стипендиальная программа, финансируемая правительством. Она предоставляет выдающимся студентам и исследователям возможность обучения на полном или краткосрочном программном уровне в ведущих университетах Турции.

Цель Türkiye Scholarships — формирование будущих лидеров, приверженных идее укрепления сотрудничества между разными странами.

Заявки на Türkiye Scholarships на 2024 год будут приниматься с 10 января по 20 февраля 2024 года для студентов со всего мира.

Особенностью Türkiye Scholarships является не только предоставление финансовой поддержки, оплаты обучения, жилья и медицинской страховки, но также обеспечение учебного заведения и академических, социальных и культурных возможностей своим стипендиатам на всех уровнях высшего образования.

Заявки принимаются от абитуриентов, желающих обучаться на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Вы можете узнать больше о процессе подачи заявлений на стипендию здесь.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.