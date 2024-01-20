ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Подача заявок на Türkiye Scholarships для учёбы в Турции идёт полным ходом
Программа Türkiye Scholarships дает возможность получить образование мирового уровня, обширные знания и опыт, а также предоставляет стипендии для студентов со всего мира, чтобы обучаться в престижных университетах Турции
Подача заявок на Türkiye Scholarships для учёбы в Турции идёт полным ходом
Цель Türkiye Scholarships – формирование будущих лидеров / Others
20 января 2024 г.

Türkiye Scholarships — это конкурсная стипендиальная программа, финансируемая правительством. Она предоставляет выдающимся студентам и исследователям возможность обучения на полном или краткосрочном программном уровне в ведущих университетах Турции.

Цель Türkiye Scholarships — формирование будущих лидеров, приверженных идее укрепления сотрудничества между разными странами.

Заявки на Türkiye Scholarships на 2024 год будут приниматься с 10 января по 20 февраля 2024 года для студентов со всего мира.

Особенностью Türkiye Scholarships является не только предоставление финансовой поддержки, оплаты обучения, жилья и медицинской страховки, но также обеспечение учебного заведения и академических, социальных и культурных возможностей своим стипендиатам на всех уровнях высшего образования.

Заявки принимаются от абитуриентов, желающих обучаться на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Вы можете узнать больше о процессе подачи заявлений на стипендию здесь.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us