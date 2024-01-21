Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди провели телефонные переговоры. В центре внимания находилась ситуация в оккупированном Израилем секторе Газа и проблемы региональной безопасности, сообщили турецкие дипломатические источники.

Согласно этим данным, главы внешнеполитических ведомств в то же время обсудили аспекты двустороннего сотрудничества между странами.

Министр иностранных дел Турции должен принять участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 23 января. Участники мероприятия намерены обсудить «ситуацию на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», проинформировало ранее министерство иностранных дел Турции.

Вместе с тем в ходе своего визита в Нью-Йорк глава МИД Турции намерен провести отдельные двусторонние встречи со своими коллегами из других стран. Палестинский вопрос также будет находиться в фокусе внимания министров.