ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Главы МИД Турции и Омана обсудили ситуацию в Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим оманским коллегой Сайидом Бадром аль-Бусаиди. В центре внимания находилась ситуация вокруг кровопролитного вторжения Израиля в сектор Газа
Главы МИД Турции и Омана обсудили ситуацию в Газе
Министры иностранных дел Турции и Омана / Others
21 января 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди провели телефонные переговоры. В центре внимания находилась ситуация в оккупированном Израилем секторе Газа и проблемы региональной безопасности, сообщили турецкие дипломатические источники.

Согласно этим данным, главы внешнеполитических ведомств в то же время обсудили аспекты двустороннего сотрудничества между странами.

Министр иностранных дел Турции должен принять участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 23 января. Участники мероприятия намерены обсудить «ситуацию на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», проинформировало ранее министерство иностранных дел Турции.

Вместе с тем в ходе своего визита в Нью-Йорк глава МИД Турции намерен провести отдельные двусторонние встречи со своими коллегами из других стран. Палестинский вопрос также будет находиться в фокусе внимания министров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us