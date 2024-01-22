Власти Израиля выступили против выдвинутого ХАМАС мирного предложения о прекращении военной кампании в Газе в обмен на возвращение заложников. 21 января премьер Нетаньяху заявил, что «‎намерен вернуть всех»‎ израильтян, находящихся в плену у ХАМАС.

«На данный момент мы вернули домой 110 заложников, и мы намерены вернуть их всех. Я работаю над этим круглосуточно. Но давайте проясним: я категорически отвергаю условия ХАМАС», — подчеркнул политик.

19 января агентство Bloomberg сообщило, что пять арабских стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания — готовят план по завершению конфликта в Газе. Главное условие арабской мирной инициативы — Израиль должен согласиться на создание Палестинского государства. Оно должно быть признано странами Запада и получить полноправное членство в ООН.

В тот же день израильский премьер заявил, что отвергает идею созданию Палестинского государства, поскольку «‎идея палестинского суверенитета угрожает безопасности Израиля»‎. Его позиция противоречит не только позициям всех мусульманских стран, включая Турцию, но также вступает в конфликт с позицией Белого дома США.

4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого Палестинского государства после окончания военных действий. Турецкий лидер подчеркнул: Анкара не поддержит никакие планы, «постепенно стирающие палестинцев» из истории.