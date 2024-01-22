Власти Израиля выступили против выдвинутого ХАМАС мирного предложения о прекращении военной кампании в Газе в обмен на возвращение заложников. 21 января премьер Нетаньяху заявил, что «намерен вернуть всех» израильтян, находящихся в плену у ХАМАС.
«На данный момент мы вернули домой 110 заложников, и мы намерены вернуть их всех. Я работаю над этим круглосуточно. Но давайте проясним: я категорически отвергаю условия ХАМАС», — подчеркнул политик.
19 января агентство Bloomberg сообщило, что пять арабских стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания — готовят план по завершению конфликта в Газе. Главное условие арабской мирной инициативы — Израиль должен согласиться на создание Палестинского государства. Оно должно быть признано странами Запада и получить полноправное членство в ООН.
В тот же день израильский премьер заявил, что отвергает идею созданию Палестинского государства, поскольку «идея палестинского суверенитета угрожает безопасности Израиля». Его позиция противоречит не только позициям всех мусульманских стран, включая Турцию, но также вступает в конфликт с позицией Белого дома США.
4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого Палестинского государства после окончания военных действий. Турецкий лидер подчеркнул: Анкара не поддержит никакие планы, «постепенно стирающие палестинцев» из истории.