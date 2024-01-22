Эр-Рияд не будет устанавливать какие-либо отношения с Израилем без соглашения о долгосрочном урегулировании ближневосточного конфликта. Об этом 21 января заявил глава саудовского МИДа Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Он отметил, что королевство готово пойти на признание Израиля, но «нам нужна стабильность, будем надеяться, она будет достигнута через решение палестинского вопроса».
Таким решением, по мнению министра, должно стать создание независимого государства Палестина.
У Саудовской Аравии нет дипломатических связей с Израилем. Ранее ряд СМИ сообщали, что Тель-Авив и Эр-Рияд ведут переговоры об установлении связей, в частности, в обмен на передачу королевству ядерных технологий для АЭС. В Саудовской Аравии никак не комментировали эти сообщения.
19 января агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и еще четыре арабские страны разрабатывают план по урегулированию конфликта Израиля и Палестины через создание независимого Палестинского государства. На первом этапе планируется добиться прекращения огня в Газе. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что категорически против создания Палестины.