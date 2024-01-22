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Саудовская Аравия настаивает на своем условии
Королевство не готово пойти на установление дипломатических связей с Тель-Авивом без долгосрочного урегулирования конфликта и создания Палестинского государства
Саудовская Аравия настаивает на своем условии
Reuters / Others
22 января 2024 г.

Эр-Рияд не будет устанавливать какие-либо отношения с Израилем без соглашения о долгосрочном урегулировании ближневосточного конфликта. Об этом 21 января заявил глава саудовского МИДа Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Он отметил, что королевство готово пойти на признание Израиля, но «‎‎нам нужна стабильность, будем надеяться, она будет достигнута через решение палестинского вопроса».

Таким решением, по мнению министра, должно стать создание независимого государства Палестина.

У Саудовской Аравии нет дипломатических связей с Израилем. Ранее ряд СМИ сообщали, что Тель-Авив и Эр-Рияд ведут переговоры об установлении связей, в частности, в обмен на передачу королевству ядерных технологий для АЭС. В Саудовской Аравии никак не комментировали эти сообщения.

19 января агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и еще четыре арабские страны разрабатывают план по урегулированию конфликта Израиля и Палестины через создание независимого Палестинского государства. На первом этапе планируется добиться прекращения огня в Газе. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что категорически против создания Палестины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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