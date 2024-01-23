ТУРЦИЯ
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Глава MİT в Ираке: в центре внимания – борьба с терроризмом
В рамках визита в Ирак глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел ряд встреч
Глава MİT в Ираке: в центре внимания – борьба с терроризмом
Глава MİT Ибрагим Калын в Ираке / Others
23 января 2024 г.

Ибрагим Калын встретился с президентом Ирака Абдуллатифом Решидом, премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани, представителями шиитских и суннитских групп, а также с представителями туркман.

Основные обсуждаемые вопросы включали борьбу с терроризмом, угрозу от РКК, сотрудничество в области безопасности и борьбу с ДЕАШ. Обсуждались также проект «Дорога развития», война в Газе и ее последствия для Ирака и региональных стран.

Визит Калына проходит на фоне обещаний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по устранению террористической угрозы и предотвращению создания террористического государства у южных границ Турции.

Это обещание последовало после нападения террористов РКК на турецких военных в районе операции «Коготь – замок» на севере Ирака, что привело к гибели девяти турецких военнослужащих. В ответ ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям террористической группировки.

Турция начала операцию «Коготь – замок» в 2022 году для очистки севера Ирака от сил террористов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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