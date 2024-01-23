В конце 2023 года в России вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сразу же став одной из самых громких премьер. Эта нашумевшая лента разошлась на мемы, сленг главных героев просочился в соцсети, а одежда в стиле того времени вновь стала популярной. История о подростковых бандах, существовавших в Казани в конце 1980-х — времени распада СССР, вызвала много обсуждений в сети. Многие призывали запретить сериал за романтизацию насилия.

«Казанский феномен»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных группировках, существовавших в 1980-е годы в Казани. В историю это явление вошло как «казанский феномен», а стычки уличных банд — как «асфальтные войны». Участниками банд были в основном подростки, которые устраивали разборки, дрались за территорию, стремясь контролировать определенные улицы и даже микрорайоны, занимались грабежами и разбоем.

Главный герой ленты — 14-летний Андрей Васильев, примерный ученик, пионер, музыкант, мальчик из интеллигентной, но бедной и неполной семьи. По просьбе своей учительницы он помогает однокласснику Марату подтянуть английский. Между ребятами завязалась дружба. Андрей узнал, что Марат состоит в банде «Универсам», основанной старшим братом Марата — Вовой Адидасом. Вскоре членом этой группировки становится и сам Андрей.

Вместо внеклассных занятий и уроков он находит другую школу — улицу, предлагающую более жесткие экзамены, где его товарищи калечат друг друга и трагически гибнут в уличных склоках. Этот фильм о потерянном поколении, детях, которые росли как придется. Причем дело не в беспробудной нищете.

Пока семья Андрея всеми силами пытается выжить и свести концы с концами, родители Марата вполне обеспечены. Это не мешает их сыну воровать на рынках и в магазинах, собирать дань за проезд с дальнобойщиков.

Основан на реальных событиях

Сериал основан на документальном романе казанского журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», который в то время сам был участником одной из многих группировок Казани — «Низы».

Его воспоминания частично легли в основу биографии главного героя сериала Андрея Васильева. Гараев также до вступления в группировку был обычным пионером, а в банде искал защиту от произвола уличной шпаны.

Он рассказал, что банды в основном состояли из подростков, объединявшихся по территориальному признаку. Они отличались по масштабу и зонам влияния, некоторые из них контролировали улицы или целые микрорайоны. Группировкам были присущи строгая иерархия, общий кодекс поведения и ритуалов, специфический жаргон. Правила были общими для всех: не курить, не пить, ежедневно присутствовать на сборах. Для того чтобы стать членом банды, подросткам нужно было выстоять в бою с одним из участников группировки. Тогда новобранец занимал низшую ступень иерархии.

Как «Бригада» и «Бумер»

В сериале «Слово пацана» присутствует романтизация криминального мира, подобная той, которая была в свое время в «Бригаде» и «Бумере». Эти ленты вызывали восхищение и возмущение как у провластных политиков, так и у оппозиции.

В случае со «Словом пацана» также звучало множество призывов запретить сериал, учитывая, что некоторые подростки уже начали считать себя последователями его героев, кто-то в шутку, а кто-то всерьез.

В Татарстане подростки создали несколько Telegram-каналов с названиями преступных группировок, известных в прошлом, нарисовали карту с границами «подконтрольных районов» и устроили «стрелку» — толкались и кидались снежками. В результате никто не пострадал, однако видео с потасовкой заинтересовало полицию.

Стражи порядка провели профилактические беседы со школьниками и их родителями. Помимо этого, были попытки связать сериал с настоящим убийством 17-летнего подростка. Сообщалось, что его убийцы говорили фразами из сериала, но потом эта версия оказалась фейком.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить «это так называемое произведение» [сериал] на соответствие указу президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»: «Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — «казанского феномена». Он формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. Средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии», — заявила она.

Почему сериал популярен в Украине

Фразы из сериала разлетелись не только по российскому, но и украинскому онлайн-пространству. А саундтрек из него, песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ» на татарском языке, возглавляла российские и украинские музыкальные чарты. Группа осудила войну в Украине, поэтому ее упоминания нет в титрах.

В Киеве многих шокировала популярность «Слова пацана» на территории страны. В адрес Службы безопасности Украины (СБУ) посыпались требования запретить ленту из «страны-агрессора», учитывая, что сериал был снят при финансовой поддержке ИРИ — российского Института развития Интернета — структуры, распределяющей бюджетные деньги на «патриотический контент».

В Министерстве культуры Украины также осудили распространение сериала на территории страны. В частности, чиновники указали, что он «пропагандирует насилие, криминал, вражескую пропаганду, а также эстетику, присущую стране-агрессору».

Впрочем, авторы стремились к двусмысленности в сериале. Например, в третьей серии есть эпизод, который можно рассматривать двояко. В класс входит завуч, на доске написана дата: «24 февраля». Под ней — «Изложение. Герой нашего времени». При этом завуч сообщает «о подлом, со спины нападении» на учительницу английского, у которой украли шапку, что можно воспринимать как аллюзию на войну России с Украиной.

Больше крови

Кинообозреватель газеты «Известия» Сергей Сычев считает, что такой успех ленты объясняется тем, что он «попал в нерв аудитории». «Люди сейчас чувствуют себя бедными, бесправными, жертвами. Они легко могут себя идентифицировать с героями фильма, несмотря на то, что все происходящее связано с периодом, когда многие зрители еще даже не родились. Тем не менее, выясняется, что практически ничего не изменилось», — пояснил он.

Как рассказала в беседе с TRT на русском бизнес-психолог Ирина Бадмаева, успех сериала объясняется тем, что люди любят наблюдать за историями супергероев, но если в классических вариантах все заканчивается хэппи-эндом, то в «Слове пацана» — наоборот.

«Людям нужен герой, который придет и все за них решит. Таким персонажем выступает Вова Адис, хотя он не предлагает никакого реального решения, наоборот — становится еще больше крови. Но несмотря ни на что, его все равно любят», — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что внимание взрослых зрителей привлекла также рефлексия по прошлому. «Они хотели бы заглянуть в прошлое и своими глазами увидеть, как жили в СССР. Реконструкция эпохи очень точная, яркие характеры подростков. К тому же тема криминала — всегда одна из любимых у зрителей, она всегда была востребована», — подытожила Бадмаева.