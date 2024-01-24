США допускают создание на границе Израиля и сектора Газа временных буферных зон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, зоны нужны, чтобы обеспечить безопасное возвращение граждан Израиля на юг страны. Дипломат отметил: после нападения ХАМАС 7 октября «сотни тысяч людей с севера и юга Израиля» были вынуждены покинуть свои дома.

«Будет абсолютно уместно, если у этих людей [перемещенных израильтян] появится возможность вернуться домой и начнут действовать договоренности в сфере безопасности, которые позволили бы им это сделать. Мы поддержим [подобный вариант]», — сообщил госсекретарь.

«Поэтому если нужны переходные договоренности, которые позволят поступить таким образом, это одно дело», — уточнил Блинкен.

При этом госсекретарь подчеркнул: США выступают против изменения границ палестинского эксклава и не допустят изменения постоянного статуса Газы.

Вашингтон выступает за сохранение «территориальной целостности Газы» и создание Палестинского государства, заверил госсекретарь.

При этом он не стал упоминать в своей речи перемещенных палестинцев: с октября Израиль принудительно выселил с севера Газы порядка 1,5 млн человек и продолжает наступать на южные районы сектора. Госсекретарь США не уточнил, позволит ли создание временных буферных зон обеспечить возвращение палестинцев на север Газы.