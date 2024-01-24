ПОЛИТИКА
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Саудовская Аравия легализует алкоголь
Саудовская Аравия готовится открыть первый в стране магазин алкогольных напитков, ориентированный исключительно на дипломатов, нарушая десятилетия строгого запрета на алкоголь в королевстве
Саудовская Аравия легализует алкоголь
Photo: Reuters / Reuters
24 января 2024 г.

Источник сообщил Reuters, что магазин будет открыт в дипломатическом квартале столицы Рияда и будет «строго ограничен» для немусульман.

Ожидается, что магазин откроется в ближайшие недели.

С 1952 года королевство строго запрещало алкогольные напитки в стране, даже без ограниченных исключений, сделанных некоторыми соседними государствами Персидского залива, такими как ОАЭ и Катар.

Хотя подпольное потребление алкоголя всегда существовало в стране, новый магазин станет первым легальным местом продажи алкогольных напитков. Этот шаг, вероятно, вызовет недовольство многих мусульман.

Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман ранее заявлял что стремится провести ряд реформ в королевстве в рамках его стратегии «Саудовская Аравия 2030».

В 2018 году он отменил запрет на женское вождение и разрешил публичные концерты и кинотеатры. Одновременно в стране проводится широкая компания против критиков политики властей.

Несмотря на давление правящего дома, предложение об отмене 72-летнего запрета на алкоголь вызывает многочисленные протесты со стороны общественности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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