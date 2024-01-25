Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект о передаче Киеву конфискованных российских активов. Речь идет о порядка $5-6 млрд средств Центробанка РФ.

«Да, законопроект одобрен. За проголосовали 20 [законодателей], против высказался 1‎»‎, — отметили в комитете.

Инициатива обязывает исполнительную ветвь власти «‎‎изъять средства российского правительства в США и направить их на помощь Украине в восстановлении страны».

Документ также включает «запрет на выдачу средств российским структурам, попавшим под санкции, до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб‎»‎.

В комитете Сената уточнили: «‎любые усилия США по конфискации и передаче российских суверенных активов должны предприниматься совместно с международными союзниками и партнерами в рамках скоординированных многосторонних усилий, в том числе с Группой семи, Евросоюзом, Австралией и другими странами, в которых размещены российские суверенные активы»‎.

Законопроект еще должен принять Сенат полного состава, а затем Палата представителей Конгресса, после чего документ отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом поддержал передачу российских активов Украине. Если президент подпишет итоговый законопроект, это «‎будет первая в истории [США] конфискация активов центрального банка страны, с которой они не находятся в состоянии войны»‎, уточняет Reuters.

С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы ЦБ РФ в размере около $300 млрд. Большая их часть находится в Бельгии.

В МИД РФ уже пообещали, что Москва «‎даст зеркальный ответ»‎ на меры Вашингтона. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что Россия «‎не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы»‎.