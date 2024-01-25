Соединенное Королевство предложило ФРГ продать британскому правительству ракеты Taurus для передачи Украине. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве.

По данным издания, Лондон хочет купить вооружение, чтобы отправить Киеву больше своих дальнобойных ракет Storm Shadow.

Газета уточняет: аппарат канцлера ФРГ Олафа Шольца изучает предложение Лондона. Для Берлина это предложение позволило бы разрешить политический вопрос: ранее канцлер отказывался направить Украине ракеты Taurus, поскольку опасался, что Киев использует их для ударов по территории РФ — это бы привело к еще большей эскалации конфликта. При этом в самой правящей коалиции призывают канцлера одобрить отправку Украине ракет. Передача Taurus Великобритании стала бы для Шольца спасением, уточняет Handelsblatt.

Украинское руководство уже несколько месяцев просит ФРГ передать Taurus. Всего на вооружении немецкой армии находится порядка 600 ракет этого типа. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Дальность ударов — до 500 км.

На прошлой неделе в парламенте ФРГ прошло голосование по запросу оппозиционного Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о передаче Украине ракет Taurus. Большинством голосов резолюция была отклонена.