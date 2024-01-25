Ультраправые популистские партии грозят стать третьей крупнейшей силой в Евросоюзе: по итогам предстоящих в июне выборов они могут получить до трети мест в Европарламенте. Об этом говорится в исследовании Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Аналитики прогнозируют, что евроскептики могут одержать победу в 9 из 27 государств ЕС, включая Австрию, Бельгию, Францию и Нидерланды. Еще в девяти странах они займут второе или третье место. В Нидерландах на прошедших в ноябре выборах большинство уже получила партия PVV ультраправого политика Герта Вилдерса, выступающего против мусульман. В Германии растет популярность партии «‎Альтернатива для Германии»‎ — по опросам, она стала второй крупнейшей партией в ФРГ после оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Рост правых настроений в ЕС неизбежно скажется на настроениях и центристов, поскольку им придется формировать коалиции для формирования правительств.

Новое смешанное большинство, как пишет ECFR, «‎скорее всего, будет выступать против амбициозных действий ЕС по борьбе с изменением климата‎» и затормозит «‎‎зелёный» переход, говорится в докладе.

Также усиление правых движений может сказаться на внешнеполитическом курсе ЕС. В частности, Брюссель может сократить поддержку Украины, поскольку в Евросоюзе начнут укрепляться изоляционистские настроения.

По прогнозам аналитического центра, если партия венгерского премьера Виктора Орбана «‎‎Фидес» решит присоединиться к консерваторам и реформистам, два наиболее правых блока могут получить более четверти мест в Европарламенте.