В ближайшие дни США и власти Ирака начнут заседания рабочей группы Американо-иракской высшей военной комиссии. Это обеспечит переход к двустороннему партнерству в области безопасности между Вашингтоном и Багдадом, говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, размещенном на сайте ведомства.

Подчеркивается, что решение определить сроки работы военной коалиции было принято еще в августе прошлого года. Новые даты будут выбраны с учетом трех ключевых факторов: угроза со стороны ДАЕШ, оперативные и экологические требования, а также уровня возможностей иракских сил безопасности. «Соединенные Штаты привержены безопасному, стабильному и суверенному Ираку», — заключил Остин.

В сообщении иракского МИДа, которое приводит агентство INA, говорится, что соглашение включает «переход к всеобъемлющим двусторонним отношениям со странами коалиции в политическом, экономическом, культурном плане, сфере безопасности и вооруженных силах в соответствии с видением иракского правительства».

Также подчеркивается, что обе стороны выразили поддержку работы специальной комиссии и убеждены: поддержание ее работы станет вкладом в сохранение стабильности Ирака и всего региона.

*** 17:41

Между США и Ираком могут пройти переговоры о выводе контингента международной коалиции из ближневосточной страны и ее замене на двусторонние отношения

Вашингтон и Багдад готовы начать переговоры о выводе международной военной коалиции во главе с США в Ираке, чтобы заменить их «двусторонними отношениями». Об этом сообщают ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что посол США в Багдаде Алина Романовски 24 января передала соответствующее письмо министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну. Обсуждения этих вопросов может затянуться на несколько месяцев, и их исход пока не ясен.

Американские военные завершили свою миссию в Ираке еще в 2021 году. Однако, в отличии от Афганистана, войска США остались в ближневосточной стране, но уже в новом качестве. Около 2,5 тысяч американцев находятся иракских базах. Они снабжают правительство страны разведывательными данными, оказывают им материально-техническую поддержку и помогают в борьбе с оставшимися боевиками ДАЕШ.

После эскалации израильско-палестинского конфликта в СМИ все чаще появляются сообщения о предполагаемом выводе международного контингента из Ирака. А 5 января, после убийства американскими военными в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари с помощью беспилотника, власти Ирака публично объявили о начале процесса вывода иностранного контингента из Ирака.

«Конец миссии международной коалиции необходим для безопасности и стабильности Ирака. Это также нужно, чтобы сохранить конструктивные двусторонние отношения между Ираком и странами коалиции», — заявил 18 января иракский премьер Мухаммед Шиа ас-Судани.

При этом, по данным СМИ, требование Ирака было скорее попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию. Что не отрицает вероятности того, что контингент рано или поздно из страны может быть выведен.