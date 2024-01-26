МИД Израиля направил дипломатическим представительствам разных стран письма с просьбой сообщить, есть ли у них резервные генераторы и спутниковые телефоны на случай «возможной эскалации, которая может привести к отключению электроэнергии». Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, в министерстве опасаются, что война против палестинского движения ХАМАС и напряженность на границе с Ливаном могут вылиться в более широкий конфликт. С октября ливанское движение «‎Хезболла»‎ и армия Израиля ведут перекрестные обстрелы. Глава израильского Генштаба Герци Халеви в начале января заявил, что вероятность войны с Ливаном увеличилась. Потому Тель-Авив повысил готовность к началу военных действий в соседней арабской стране.

Иностранные дипломаты в беседе с FT отметили, что предписание МИД Израиля может быть попыткой подстегнуть страны Запада оказать давление на Бейрут.

Израиль требует, чтобы «‎Хезболла»‎ отвела свои силы на 30 км к северу от израильской границы, что предписывается резолюцией ООН. Однако ливанское движение проигнорировало требования Тель-Авива. Израиль угрожает начать военные действия, если сделка с Ливаном не будет достигнута дипломатическими средствами. Ранее министр экономики Израиля Нир Баркат заявил, что Тель-Авив считает законной мишенью Иран.