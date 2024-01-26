ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган принял главу МИД Британии (обновлено 17:26)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу МИД Британии Дэвида Кэмерона
Президент Эрдоган принял главу МИД Британии (обновлено 17:26)
Президент Эрдоган принял Дэвида Кэмерона / Others
26 января 2024 г.

На закрытой для прессы встрече присутствовали глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, главный советник по безопасности Акиф Чагатай Кылыч и глава МИД Хакан Фидан.

*** 16:32

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с британским коллегой Дэвидом Кэмероном

Основной темой встречи двух министров были преступления Израиля против палестинцев, особенно в осажденной Газе.

На встрече глава турецкого внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул необходимость «полного прекращения огня» в секторе Газа.

Хакан Фидан отметил, что прекращение огня и решение о создании двух государств должны быть реализованы для обеспечения постоянного мира на Ближнем Востоке.

Турецкий дипломатический источник сообщил, что встреча длилась около 90 минут, после чего последовали межведомственные переговоры, на которых обсуждались война в Газе, двусторонние отношения и ратификация Турцией заявки Швеции на членство в НАТО.

Оба министра подтвердили свою решимость укреплять двусторонние отношения между Турцией и Великобританией во всех областях, особенно в торговле, экономике и оборонной промышленности.

Кэмерон также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за подписание указа о приёме Швеции в НАТО.

Прежде чем прибыть в Турцию, в рамках своего регионального турне, Кэмерон посетил Израиль, оккупированные палестинские территории и Катар.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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