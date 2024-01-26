Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью открыла заседание, заявив: «Суд остро осознает масштабы человеческой трагедии, разворачивающейся в регионе, и глубоко обеспокоен продолжающимися человеческими жертвами и страданиями».

Она зачитала обвинения, направленные против израильских военных, и процитировала высказывания некоторых израильских политиков, включая фразу министра обороны Израиля Йоава Галланта о том, что израильская армия «устранит все» в Газе, независимо от времени, необходимого для этого.

Донохью объяснила, что предварительное решение было принято из-за опасений, что гуманитарная ситуация в Газе может ухудшиться до необратимых последствий к моменту полного рассмотрения дела. Суд требует, чтобы Израиль предоставил необходимые услуги для поддержания жизнедеятельности местного населения.

Кроме того, суд потребовал от Израиля предоставить отчет о выполнении его указаний и немедленно освободить заложников без условий.

Напомним, в декабре прошлого года Южная Африка обратилась в Международный суд ООН, утверждая, что военные действия Израиля в Газе являются актом геноцида в отношении палестинцев. Южноафриканская сторона потребовала немедленного вмешательства международного сообщества для прекращения конфликта.

Стоит отметить, что рассмотрение дела может занять годы. Однако Израиль категорически отрицает все обвинения в геноциде и настаивает на полном отклонении дела судом. Позицию Израиля в суде представляет адвокат Гилад Ноам.

Стоит отметить, что Международный суд в Гааге является верховной юридической инстанцией ООН.