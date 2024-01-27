Инцидент произошел в районе Сераван, на границе с Пакистаном. Иранское информагентство Mehr передает, что вооруженные атакующие напали на один из домов в указанном районе.

На данный момент ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение, и дополнительной информации о событии не предоставлено.

Провинция Систан и Белуджистан уже ранее становилась местом нападений со стороны группировки Джейш аль-Адль. Эта организация периодически осуществляет атаки в регионе, якобы в защиту прав суннитов, принадлежащих к этносу белуджей.

В пакистанской провинции Белуджистан действуют несколько сепаратистских организаций, представляющих интересы белуджей, пятой по численности национальности в Пакистане. Белуджи разделены между несколькими странами, преимущественно проживают в Пакистане, Иране и Афганистане.

Группировка Джейш аль-Адль, или «Армия справедливости и равенства», явно выражает свою цель в защите прав суннитов в провинции Систан и Белуджистан. В прошлом она неоднократно брала на себя ответственность за нападения на иранских силовиков, в основном в Систане и Белуджистане.

Иран, в свою очередь, утверждает, что США и Израиль поддерживают эту группировку.