28 января 2024 г.
Глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что его ведомство начало расследование по факту нападения на церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер и объявило в розыск предполагаемых злоумышленников.
«Начато широкомасштабное расследование этого дела, и предпринимаются усилия по поимке нападавших. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение», — проинформировал Ерликая.
Вооруженное нападение произошло в день воскресной службы 28 января. Преступников было двое. Один человек, присутствовавший в храме, погиб, согласно официальным данным.
Нападение произошло в Церкви Рождества Богородицы, которая была открыта для богослужений в 1866 году.
Расследование преступления инициировано в том числе Генеральной прокуратурой Стамбула.