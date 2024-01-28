ТУРЦИЯ
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МВД Турции о нападении в церкви
МВД Турции выступило с решительным осуждением нападения в католической церкви в Стамбуле. Правоохранители ищут злоумышленников
МВД Турции о нападении в церкви
Место происшествия. / Photo: AA
28 января 2024 г.

Глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что его ведомство начало расследование по факту нападения на церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер и объявило в розыск предполагаемых злоумышленников.

«Начато широкомасштабное расследование этого дела, и предпринимаются усилия по поимке нападавших. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение», — проинформировал Ерликая.

Вооруженное нападение произошло в день воскресной службы 28 января. Преступников было двое. Один человек, присутствовавший в храме, погиб, согласно официальным данным.

Нападение произошло в Церкви Рождества Богородицы, которая была открыта для богослужений в 1866 году.

Расследование преступления инициировано в том числе Генеральной прокуратурой Стамбула.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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