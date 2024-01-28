Глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что его ведомство начало расследование по факту нападения на церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер и объявило в розыск предполагаемых злоумышленников.

«Начато широкомасштабное расследование этого дела, и предпринимаются усилия по поимке нападавших. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение», — проинформировал Ерликая.

Вооруженное нападение произошло в день воскресной службы 28 января. Преступников было двое. Один человек, присутствовавший в храме, погиб, согласно официальным данным.

Нападение произошло в Церкви Рождества Богородицы, которая была открыта для богослужений в 1866 году.

Расследование преступления инициировано в том числе Генеральной прокуратурой Стамбула.