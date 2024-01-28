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В Иордании убиты американские солдаты
Администрация президента США намерена привлечь к ответственности шиитские формирования, которые она считает ответственными за убийство троих военнослужащих. Они погибли в Иордании
В Иордании убиты американские солдаты
Фото: АА / Others
28 января 2024 г.

Американская администрация привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном группировки за нападение на Вооруженные силы (ВС) США в Иордании, в результате которого были убиты трое военнослужащих. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена.

«Трое американских военнослужащих были убиты и многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата на наши силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией. Пока мы продолжаем собирать данные об этом нападении, но мы знаем, что оно было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке», –– заявил президент США.

«Не сомневайтесь: мы привлечем к ответственности всех виновных в то время и тем образом, которые мы изберем», –– резюмировал Байден.

Как проинформировало Центральное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, в результате атаки боевого дрона накануне погибли трое американских военнослужащих, двадцать пять человек пострадали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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