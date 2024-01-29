Ни один из девяти кандидатов не смог набрать необходимый для победы порог в 50% голосов избирателей в первом туре. Лидерство в голосах удерживает кандидат от правоцентристской «Коалиционной партии» и бывший премьер-министр Александр Стубб, набравший более 27%. Ещё одним перспективным участником для выхода во второй тур является член «Партии зелёных» и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто с почти 26%.

Дата второго тура президентских выборов назначена на 11 февраля. В настоящее время президентскую должность занимает Саули Ниинистё, занимающий этот пост с 2012 года и, согласно Конституции, не имеющий права на повторное избрание.

В Финляндии, которая является парламентской республикой, президент имеет ограниченные полномочия, но является главнокомандующим вооружёнными силами и совместно с правительством устанавливает внешнюю политику страны.

В свете усиления напряженности в отношениях с Россией из-за войны в Украине, президентская должность в Финляндии приобрела повышенное значение. После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Финляндия вместе со Швецией, подала заявку на вступление в НАТО и стала 31-м членом Североатлантического союза в апреле прошлого года.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что решение Хельсинки отказаться от традиционной политики нейтралитета и вступить в НАТО является ошибкой, при этом добавил, что угроза для безопасности Финляндии отсутствует. Путин также предупреждал, что изменение внешнеполитического курса может оказать «негативное воздействие» на двусторонние отношения.