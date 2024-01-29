ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Интрига на выборах в Финляндии
Финляндии предстоит провести второй тур президентских выборов, согласно предварительным результатам, полученным после голосования в воскресенье
Интрига на выборах в Финляндии
фото / Photo: Reuters
29 января 2024 г.

Ни один из девяти кандидатов не смог набрать необходимый для победы порог в 50% голосов избирателей в первом туре. Лидерство в голосах удерживает кандидат от правоцентристской «Коалиционной партии» и бывший премьер-министр Александр Стубб, набравший более 27%. Ещё одним перспективным участником для выхода во второй тур является член «Партии зелёных» и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто с почти 26%.

Дата второго тура президентских выборов назначена на 11 февраля. В настоящее время президентскую должность занимает Саули Ниинистё, занимающий этот пост с 2012 года и, согласно Конституции, не имеющий права на повторное избрание.

В Финляндии, которая является парламентской республикой, президент имеет ограниченные полномочия, но является главнокомандующим вооружёнными силами и совместно с правительством устанавливает внешнюю политику страны.

В свете усиления напряженности в отношениях с Россией из-за войны в Украине, президентская должность в Финляндии приобрела повышенное значение. После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Финляндия вместе со Швецией, подала заявку на вступление в НАТО и стала 31-м членом Североатлантического союза в апреле прошлого года.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что решение Хельсинки отказаться от традиционной политики нейтралитета и вступить в НАТО является ошибкой, при этом добавил, что угроза для безопасности Финляндии отсутствует. Путин также предупреждал, что изменение внешнеполитического курса может оказать «негативное воздействие» на двусторонние отношения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us