Во время своего визита в Эрбиль Калын встретился с рядом официальных лиц, включая председателя Демократической партии КРАИ Масуда Барзани, премьер-министра КРАИ Масрура Барзани и министра внутренних дел Ребера Ахмеда. Во встречах также приняли участие глава Иракского туркменского фронта Хасан Туран и депутат Киркука от Иракского туркменского фронта Эршат Салихи. В числе обсуждаемых тем были двустороннее сотрудничество, ключевые события и безопасность в регионе. Калын при этом подчеркнул решительную приверженность Турции к обеспечению региональной безопасности и борьбе с террористической организацией PKK. На предыдущей неделе глава MİT посетил Багдад, встретившись с первыми лицами Ирака — президентом Абдуллатифом Рашидом и премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани. Кроме того, глава турецкой разведки пообщался с представителями туркменов, а также шиитских и суннитских групп.