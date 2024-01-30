Российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, осужденного на 25 лет по статье о госизмене, этапировали из колонии в Омске. Об этом сообщает правозащитник Александр Подрабинек, получивший из ИК-6 в ответ на свой запрос о местонахождении политика, что «адресат убыл в другое учреждение».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон потребовал немедленного разъяснения ситуации с местонахождением Кара-Мурзы, опубликовав пост в социальной сети X, где выразил обеспокоенность его судьбой. Супруга оппозиционера, Евгения Кара-Мурза, назвала исчезновение «пугающим», ссылаясь на имевшие место в недавнем прошлом отравления политика и постоянную секретность вокруг его содержания под стражей.

В октябре 2023 года Кара-Мурза был этапирован в ИК-6 в Омске. За время пребывания в колонии его неоднократно отправляли в штрафной изолятор за нарушения режима. Он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания. Перевод Кара-Мурзы из колонии вызвал тревогу у его семьи и сторонников. Они опасаются, что он может быть подвергнут пыткам или жестокому обращению.

Владимир Кара-Мурза — известный российский журналист, политический активист и один из непримиримых критиков действующего российского правительства. Помимо прочего, оппозиционер известен своей деятельностью по включению ряда российских правоохранителей в санкционный список, известный как «Список Магнитского», куда вошли лица, предположительно ответственные за грубые нарушение прав человека, хищения средств, а также за незаконное содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского в 2009 году. Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы за распространение «фейков» о российской армии, государственную измену и деятельность в организации, признанной в РФ «нежелательной».