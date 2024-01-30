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Обстановка в Японском море накаляется
Пхеньян проводит военную модернизацию и идет на эскалацию отношений с Южной Кореей
Обстановка в Японском море накаляется
Фото: Reuters / Others
30 января 2024 г.

Во вторник Северная Корея продолжила испытания оружия, выпустив несколько ракет в Японское море. Это уже третье такое испытание за последние 7 дней. Накануне в четверг был произведен пуск новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31.

Хотя такие испытания прямо не запрещены санкциями ООН, напряжение в регионе нарастает.

Уже в начале года Пхеньян продемонстрировал гиперзвуковые ракеты и подводные беспилотники, что породило опасения на предмет усиления милитаристских амбиций Пхеньяна. Южная Корея и ее союзники, Япония и США, ответили тогда на это совместными военными учениями и усилением мер сдерживания. Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что рассматривает эти действия как репетицию вторжения.

Испытания в Японском море являются частью расширенной военной модернизации, проводимой Ким Чен Ыном. Примечательно также обострение риторики Пхеньяна относительно взаимоотношений с Южной Кореей. Если прежде речь шла об образе будущего объединенной Кореи и усилиях, направленных на воссоединение, то теперь Пхеньян решил отказаться от подобных заявлений. В недавнем своем выступлении Ким Чен Ын назвал Сеул «главным врагом».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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