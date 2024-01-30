Три жителя Японии иностранного происхождения подали иск против правительства, обвинив полицию в расовом профилировании. Это дело проливает свет на тлеющую напряженность, связанную с идентичностью и принадлежностью в этнически однородной стране.

Истцы, проживающие в Токио, утверждают, что их неоднократно останавливали и допрашивали полицейские исключительно на основании их внешнего вида — расы, цвета кожи и национальности. Пострадавшие заявляют, что это является дискриминацией, нарушающей конституцию Японии, требуя не только компенсации от государства, но и хотят создать правовой прецедент — стремясь признать через суд расовое профилирование незаконным.

Один из истцов, гражданин Японии пакистанского происхождения, проживший в стране около 20 лет, рассказал о том, как полицейские останавливали и допрашивали его на улице множество раз, иногда дважды в день. Постоянное внимание со стороны правоохранителей негативно сказывалось на его повседневной жизни, вселяя страх и ограничивая нормальную жизнь.

Судебный процесс происходит на фоне борьбы Японии с демографическим кризисом. Стареющее население требует притока иностранных работников, чтобы восполнить нехватку рабочей силы. Однако консервативная позиция страны в отношении иммиграции вступает в противоречие с потребностью в рабочей силе и талантах из-за рубежа.

Инцидент оживляет давно продолжающиеся дебаты об инклюзивности и самой сути определения «японец». Недавний случай присвоения титула красоты Мисс Япония модели украинского происхождения, вызвали дискуссии о стандартах красоты и принятии обществом тех, кто выглядит иначе.

Судебный иск и публичные обсуждения, по оптимистичному мнению противников дискриминации, могут проложить путь к более инклюзивному будущему Японии, где людей будут оценивать не по внешности, а по их вкладу в жизнь страны и чувству принадлежности. Стоит отметить, что проблема касается не только подобных инциндентов с полицией — исследования показали, что в Японии лица иностранного происхождения часто сталкиваются с дискриминацией при найме жилья, трудоустройстве и в разных формах социального взаимодействия.

За исходом этого судебного разбирательства будут пристально следить не только в Японии, но и наблюдатели по всему миру, обеспокоенные проблемами расового профилирования и дискриминации.