Встреча проходит на участке границы между Иджеваном и Газахом. Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян возглавляют соответствующие делегации. Ожидается, что Армения передаст азербайджанской стороне карты минных полей в трех районах и обсудит ускорение работы над мирным соглашением. На предыдущей встрече комиссий по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, которая состоялась 30 ноября, руководители комиссий — заместители премьер-министров Шахин Мустафаев и Мгер Григорян — обсудили вопросы делимитации и пограничной безопасности. Тогда стороны предварительно согласовали Регламент заседаний и совместных рабочих встреч, а также начали работу над проектом Положения о совместной деятельности комиссий, планируя ускорить проведение встреч.