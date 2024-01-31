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Баку и Ереван договариваются на границе
Сегодня состоялась очередная встреча комиссий по демаркации границ между Азербайджаном и Арменией
Баку и Ереван договариваются на границе
Фото: Reuters / Others
31 января 2024 г.

Встреча проходит на участке границы между Иджеваном и Газахом. Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян возглавляют соответствующие делегации. Ожидается, что Армения передаст азербайджанской стороне карты минных полей в трех районах и обсудит ускорение работы над мирным соглашением. На предыдущей встрече комиссий по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, которая состоялась 30 ноября, руководители комиссий — заместители премьер-министров Шахин Мустафаев и Мгер Григорян — обсудили вопросы делимитации и пограничной безопасности. Тогда стороны предварительно согласовали Регламент заседаний и совместных рабочих встреч, а также начали работу над проектом Положения о совместной деятельности комиссий, планируя ускорить проведение встреч.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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