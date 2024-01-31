Эта церемония также включала представителей 42 стран. Карими, ранее занимавший пост заместителя официального представителя правительства движения «Талибан», стал посолом после прихода талибов к власти.

В своей речи после церемонии Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая углублять дружеские отношения и расширять взаимовыгодное сотрудничество с другими странами на основе равноправия и взаимной выгоды. Он также отметил, что сегодняшний мир не лишен вызовов и не является полностью мирным.

Ранее Китай стал первой страной, официально назначившей нового посла в Афганистане после прихода талибов к власти. В сентябре Чжао Шэн вручил верительные грамоты главе фактического правительства Афганистана Мохаммаду Хасану Ахунду в Кабуле. Однако китайские власти не подтвердили, является ли это признаком официального признания правительства талибов.

МИД Китая ранее объяснил, что назначение Чжао Шэна является стандартной ротацией посла в Афганистане, направленной на развитие диалога и сотрудничества между двумя странами.

В этот период талибы также заявляли о переговорах с Россией относительно признания их правительства, выражая необходимость дипломатических отношений для дальнейшего сотрудничества.