Основной темой беседы было обсуждение двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и логистики, особенно в рамках проекта Срединного коридора.

Министр транспорта Казахстана подчеркнул значимость Срединного коридора и ключевую роль Румынии, расположенной между Черным морем и большей частью Европы, в раскрытии его потенциала.

Марат Карабаев выразил готовность продолжить укрепление сотрудничества для взаимного увеличения объемов транзитных грузопотоков и обмена передовым опытом в мультимодальных перевозках и логистических процессах. Учитывая участие обеих стран в международном соглашении по развитию международного транспортного коридора, он также выразил интерес к развитию сотрудничества в области перевозок по данному коридору.

Министр рассказал о мерах, предпринятых Казахстаном для улучшения дорожной инфраструктуры и повышения эффективности транзитных железнодорожных и автоперевозок между Азией и Европой. Кроме того, он пригласил румынские авиакомпании осуществлять полеты в Казахстан в рамках режима «открытого неба».

В результате встречи Марат Карабаев и Сорин Гриндяну подписали Меморандум о взаимопонимании между Минтранспорта Казахстана и Минтранспорта и инфраструктуры Румынии.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Минтранспорта Казахстана и Управлением по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Румынии (SIAA) в области расследования авиационных происшествий и инцидентов. Этот документ направлен на укрепление сотрудничества, повышение квалификации казахстанских специалистов по европейским стандартам и улучшение уровня безопасности полетов.

Завершая встречу, стороны пригласили румынские государственные и частные компании принять участие в международном транспортно-логистическом форуме New Silk Way, запланированном на июнь текущего года.