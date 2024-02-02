Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: к 2050 году количество новых случаев рака превысит 35 млн, что на 77% больше, чем сегодня.

«Ожидается более 35 млн новых случаев рака», — предупреждает Международное агентство по изучению рака (МАИР), отмечая в качестве основных виновников курение, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.

Столь резкий рост объясняется рядом факторов: старением населения, ростом его численности и изменением воздействия факторов риска, часто связанных с социальными изменениями и экономическим развитием.

В развитых странах к 2050 году прогнозируемый прирост ожидается на уровне 4,8 млн новых диагностированных случаев (по сравнению с 2022 годом). «Ситуация в мире не будет равномерной», — подчеркивает Фредди Брей, глава отделения по наблюдению за раком в МАИР.

В странах с низким и средним ИЧР (Индексом человеческого развития), по данным ВОЗ, картина еще более мрачная, с прогнозируемым ростом на 142% и 99% соответственно. Такой всплеск приведет к почти двукратному увеличению смертности от рака в этих странах к 2050 году.