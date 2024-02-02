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Иран обещает жесткий ответ
Иран не хочет начинать войну, но даст жесткий ответ, если кто-то захочет угрожать ему. Об этом, выступая в провинции Хормозган, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси
Иран обещает жесткий ответ
Photo: Reuters / Reuters
2 февраля 2024 г.

«Мы неоднократно говорили, что не начнем никакой войны. Однако если какая-либо страна или сила захочет нас напугать, она получит жесткий и авторитетный ответ со стороны республики Иран. Военная мощь Ирана не является угрозой ни для одной страны региона, наша мощь - это, скорее, гарантия безопасности, на которую могут рассчитывать страны региона. Военный механизм - часть нашей военной мощи, основой которой является высшая сила веры. Прошли те времена, когда другие страны хотели говорить на языке угроз с Ираном или запугивать военным сценарием. Иран даст резкий ответ тем, кто ему угрожает», — цитирует Раиси IRNA.

Ранее CBS сообщал, что США утвердили планы проведения ударов по иранским объектам в Сирии и Ираке. Американские чиновники объяснили, что эти удары будут осуществляться в течение нескольких дней и, вероятно, будут зависеть от метеоусловий.

Предполагается, что эти удары будут ответом на гибель американских военнослужащих на военной базе в Иордании, неподалеку от сирийской границы. В воскресенье в результате атаки беспилотника погибли трое американских военных, ещё более 40 получили ранения, находясь в казарме в момент атаки.

Президент США Джо Байден считает Иран ответственным за нападение «из-за поставки оружия группировкам, осуществляющим теракты». Иран отрицает свою причастность к этому инциденту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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