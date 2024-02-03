По словам американских официальных лиц, эти действия стали ответом на атаку 28 января, в результате которой погибли трое американских военных.

«Наш ответ начался сегодня. Он продолжится в такое время и в таком месте, которое мы выберем сами», — заявил президент США Джо Байден, подчеркнув нежелание его страны искать конфликт, но и решимость защищать своих граждан.

По данным официального заявления, 2 февраля Силы Центрального командования США (CENTCOM) атаковали цели Революционной гвардии Ирана в Ираке и Сирии, используя более 125 высокоточных боеприпасов для поражения командных пунктов, разведывательных центров и складов боеприпасов.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что по приказу президента Байдена были приняты меры против иранских гвардейцев и связанных с ним группировок за нападения на американские и коалиционные силы, подчеркнув, что они «не потерпят нападений на американские войска».

Генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор Объединенного комитета начальников штабов армии США, рассказал о выжидании американцами идеальных погодных условий для нанесения ударов по объектам, поддерживаемым Ираном, в Ираке и Сири. «Это было спланировано с учетом погоды, когда у нас была лучшая возможность. Сегодня была хорошая погода. И как следствие, это было сделано — это произошло», — указал он, подтвердив распространившуюся в СМИ информацию о том, что выбор времени для операции обусловлен не только стратегическими, но и погодными факторами.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, уточнил, что было атаковано семь объектов, используемых проиранскими боевиками в Ираке и Сирии, и добавил, что правительство Ирака было проинформировано о данных действиях.

Власти Сирии сообщили о жертвах среди мирных граждан и значительном ущербе в результате авиаударов, в то время как иракские военные заявили о нарушении суверенитета Ирака атаками США, предрекая непредвиденные последствия для региона.

По информации Reuters, высокопоставленные офицеры Революционной гвардии Ирана заранее покинули Сирию. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на эскалацию, ни Иран, ни США не стремятся к полномасштабной войне.

При этом накануне Иран устами президента Ибрахима Раиси предупредил о решительном ответе на любое нападение на его территорию и интересы.

Как писал TRT на русском, в результате атаки беспилотника 28 января в Иордании погибли три американских военных, ещё более 40 получили ранения.

Накануне перед ударами американские СМИ писали, что президент Байден утвердил план ответных ударов по целям в Ираке и Сирии. Реализация этого плана предполагается в момент, оптимальный с учётом различных факторов, включая погодные условия.