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В Ираке сообщили о погибших жителях после ударов США
Ночные авиаудары США в Ираке привели к гибели 16 человек, еще 25 получили ранения. Среди погибших оказались мирные жители, сообщает канцелярия премьер-министра Ирака
В Ираке сообщили о погибших жителях после ударов США
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани / Фото: Reuters / Others
3 февраля 2024 г.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани осудил действия США, охарактеризовав их как «новую агрессию против суверенитета Ирака», передает Reuters.

Ас-Судани отверг предположения о том, что удары были скоординированы с правительством Багдада, назвав эти заявления «ложными». По его словам, присутствие в регионе военной коалиции во главе с США создает угрозу безопасности и стабильности Ирака, приводя его к вовлечению в региональные и международные конфликты.

В ночь на 3 февраля Центральное командование вооруженных сил США осуществило авиаудары по целям в Сирии и Ираку, атаковав более чем 85 объектов. Целью атак стали позиции «Аль-Кудс» (военного подразделения Революционной гвардии Ирана) и проиранских формирований.

Заявленным поводом для операции стал удар по базе на границе Иордании и Сирии, который привел к гибели трех американцев и ранениям десятков военнослужащих.

Президент США Джо Байден заявил о намерении продолжать ответные действия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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