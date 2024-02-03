Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани осудил действия США, охарактеризовав их как «новую агрессию против суверенитета Ирака», передает Reuters.

Ас-Судани отверг предположения о том, что удары были скоординированы с правительством Багдада, назвав эти заявления «ложными». По его словам, присутствие в регионе военной коалиции во главе с США создает угрозу безопасности и стабильности Ирака, приводя его к вовлечению в региональные и международные конфликты.

В ночь на 3 февраля Центральное командование вооруженных сил США осуществило авиаудары по целям в Сирии и Ираку, атаковав более чем 85 объектов. Целью атак стали позиции «Аль-Кудс» (военного подразделения Революционной гвардии Ирана) и проиранских формирований.

Заявленным поводом для операции стал удар по базе на границе Иордании и Сирии, который привел к гибели трех американцев и ранениям десятков военнослужащих.

Президент США Джо Байден заявил о намерении продолжать ответные действия.