Согласно последним данным воскресенья, среди погибших 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок, еще 10 человек получили ранения.

Спасательные операции продолжались всю ночь, идут поиски под обломками зданий. Ответственность за обстрел российские власти приписывают ВСУ.

Министр здравоохранения самопровозглашенной «ЛНР» Наталия Пащенко поделилась, что «четыре пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии». Шестеро раненых были перевезены для лечения из Лисичанска в Луганск.

Спасатели МЧС России сообщили о спасении десяти человек. В ходе поисково-спасательной операции на месте разрушенного здания пекарни удалось разобрать около 65% обломков.

Леонид Пасечник, назначенный Москвой руководитель оккупированной Луганской области, объявил траур по погибшим. Возможное увеличение числа жертв не исключается, изначально предполагалось, что под обломками могут быть до 40 человек.

Сообщения о жертвах и обстреле освещают российские агентства, ссылаясь на данные от властей самопровозглашенной «ЛНР».

Российские источники утверждают, что Украина якобы использовала американскую артиллерийскую систему HIMARS для удара по пекарне, в результате которого пострадало и здание ресторана «Адриатик», однако подтверждений этому нет.

Москва потребовала от международных организаций осудить обстрел, а Следственный комитет РФ занимается расследованием обстоятельств происшествия.

Лисичанск, находящийся у линии фронта и контролируемый Россией с лета 2022 года, до вторжения насчитывал около 111 тыс. жителей.