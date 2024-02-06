Казахстан планирует увеличить поставки нефти по Срединному коридору, через Азербайджан и Грузию, до 3 млн тонн в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ведомстве отметили: в прошлом году страна экспортировала 1 млн т топлива по Срединному маршруту. В планах на 2024 год — довести объемы перекачки до 1,5 млн т в год.

Сейчас основной путь для экспорта казахстанского сырья — через российский порт Новороссийск по мощностям Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Через него идет около 80% всего казахстанского нефтяного экспорта. В прошлом году по этому маршруту Казахстан поставил 56 млн т нефти. В текущем году республика планирует нарастить экспорт по КТК до 63,7 млн т.

При этом Казахстан ищет альтернативные маршруты для транспортировки своей нефти в Европу, поскольку КТК остается нестабильным вариантом из-за погодных и политических условий. В январе из-за штормовых условий в Новороссийске КТК прекратил перевалку казахстанской нефти.

Власти Казахстана в 2022 году постановили увеличить объем транспортировки нефти по Срединному коридору. В том же году казахстанская «‎‎КазМунайГаз» и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) договорились об отправке 1,5 млн тонн нефти в год по маршруту Актау — Баку — Тбилиси — Джейхан.