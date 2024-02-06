ТУРЦИЯ
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Важные заявления Хакана Фидана по Ливии
Глава МИД Турции объявил о скором открытии Генерального консульства в Бенгази
Важные заявления Хакана Фидана по Ливии
Фото: АА / Others
6 февраля 2024 г.

Министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил о решении Анкары вновь открыть Генеральное консульство Турции в Бенгази, что должно произойти в скором времени.

После встречи с министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом состоялась совместная пресс-конференция, где глава турецкой дипломатии выразил намерение после визита на Мальту отправиться в Ливию.

Он уточнил, что в североафриканской стране запланированы встречи с премьер-министром Правительства национального единства и делегацией Высшего государственного совета, а также с главой государства в Триполи, на которых будет подтверждена конструктивная политика Анкары.

Фидан подчеркнул, что Турция выступает против возобновления любых конфликтов в Ливии, как между востоком и западом страны, так и с участием южных регионов. Он выразил желание видеть решение проблем Ливии через диалог и указал на неприемлемость углубления существующего разделения между восточной и западной частями страны.

«Мы настаиваем на необходимости мирного решения проблем Ливии посредством диалога, которое будет удовлетворять все стороны. Мы не хотим, чтобы текущий раскол Ливии на восточную и западную часть стал постоянным. Наша работа в этом направлении продолжается», — сказал Фидан.

Также Фидан упомянул о налаживании отношений с восточной частью Ливии и о продолжении работы с местными участниками. Помимо восстановления деятельности Генерального консульства в Бенгази, Турция активизирует сотрудничество с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими региональными партнерами для обеспечения конструктивного решения ливийского вопроса.

ИСТОЧНИК:TRT World
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