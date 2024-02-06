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Президент Аргентины переносит посольство в Иерусалим
Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал по прибытии в Израиль перенести посольство своей страны из Тель-Авива в оккупированный Иерусалим. Поездка проходит на фоне ожесточенного вторжения израильской армии в сектор Газа
Президент Аргентины переносит посольство в Иерусалим
Президент Аргентины Хавьер Милей. / Photo: Reuters
6 февраля 2024 г.

По прибытии в Израиль президент Аргентины Хавьер Милей пообещал принимающей стороне перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим. Он находится на Ближнем Востоке с первой с момента своего избрания поездкой.

Милея сопровождают министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино, генеральный секретарь канцелярии президента Карина Милей и главный раввин Аксель Ваниш.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху поприветствовал прибытие в Израиль президента Аргентины. В канцелярии главы правительства сообщили, что Нетаньяху уже обсуждал перемещение диппредставительства Аргентины в Иерусалим с президентом Милеем после его избрания, «и он приветствует тот факт, что президент сдержал свое обещание».

Милей выражал однозначную поддержку действиям Израиля в секторе Газа. Он анонсировал, что его визит будет направлен на выражение солидарности с вторжением израильской армии в палестинский эксклав.

Отдельно аргентинский лидер сообщил, что в ходе его переговоров с правительством Нетаньяху будет обсуждаться «углубление торговых связей» и углубленное развитие двусторонних отношений.

Параллельно правительство Аргентины работает над внесением ХАМАС в черные списки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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