Апелляционный суд США в столичном американском округе Колумбия вынес решение, согласно которому бывший президент Дональд Трамп не может рассчитывать на иммунитет в связи со штурмом Капитолия в 2020 году. Это решение стало существенным ударом по его защите в уголовном деле о попытке подрыва результатов федеральных выборов, инициированном специальным прокурором Джеком Смитом.

Трамп настаивал, что выполнял свои обязанности в качестве официального президента до и во время беспорядков в Капитолии, а следовательно, его действия не должны влечь за собой уголовную ответственность. Однако суд отверг это предположение, подчеркнув, что в контексте данного уголовного дела Трамп рассматривается как обычный гражданин, обладающий теми же правами, что и любой другой обвиняемый.

«В рамках данного уголовного дела бывший президент стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений», — говорится в постановлении суда.

Специальный прокурор США Джек Смит обвиняет 77-летнего Трампа в заговоре с целью отмены победы Джо Байдена на выборах 2020 года и в проделках с намерением удержать власть.

Начало судебного процесса по этому делу, первоначально запланированное на 4 марта, было отложено в ожидании вынесения решения по иску об иммунитете и может быть дополнительно задержано, если дело будет направлено в Верховный суд.

Это решение является значимым моментом в американской судебной практике, поскольку впервые поднимается вопрос об отсутствии иммунитета у бывших президентов от уголовной ответственности за действия, совершенные в период их пребывания в должности.