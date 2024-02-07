Турецкая оборонная компания Baykar начала строить завод по производству беспилотников недалеко от Киева, на котором будет работать около 500 человек, сообщил исполнительный директор фирмы Халук Байрактар.

Он уточнил, что компания намерена производить на заводе свои модели дронов TB2 или TB3. Предприятие будет выпускать порядка 120 беспилотников в год.

«Наш завод строится. Нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутреннему оборудованию, оснащению и организационной структуре», — заявил Байрактар на оборонной выставке в Эр -Рияде.

Отвечая на вопрос журналистов, не будет ли проблем с безопасностью предприятия из-за продолжающейся войны, исполнительный директор Baykar уточнил, что планы «движутся вперед», и что «ничто не может их остановить».

Халук Байрактар также заявил, что в ближайшие два года фирма намерена наладить производство в Саудовской Аравии. В июле Анкара и Эр-Рияд договорились о поставках королевству дрона Akinci, еще одного беспилотника корпорации. Сделку турецкая компания назвала самым большим оборонным контрактом в истории Турции.

Кроме того, глава компании заявил, что Baykar в 2024 году планирует удвоить внутреннее производство Akinci — в прошлом году фирма выпустила 36 дронов. Модель TB2 остается флагманской, в 2023 году корпорация произвела 230 таких беспилотников.

Дроны Baykar приобрели широкую известность во всем мире после войны в Карабахе, когда Азербайджан успешно использовал их против Армении для деоккупации своих районов. Украина также активно использует дроны с февраля 2022 года для противостояния российскому наступлению.

Baykar подписала экспортные сделки на поставки своего беспилотника TB2 с 30 странами, среди них Украина, Эфиопия, Ливия, Азербайджан и т.д.