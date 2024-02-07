Федеральный судья США Джеффри Уайт признал соучастие кабинета Джо Байдена в геноциде Израиля в Газе. Вместе с тем суд отклонил дело из-за отсутствия юрисдикции.

В ноябре Центр конституционных прав от имени гуманитарных организаций, включая Международную группу защиты детей Палестины, подал иск против президента Джо Байдена, министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. Истцы требовали ввести судебный запрет, чтобы остановить любую дополнительную военную помощь со стороны Вашингтона Израилю или дипломатическую поддержку Тель-Авиву во время его продолжающегося вторжения в Газу.

В иске также представлены заявления израильских чиновников, доказывающие «намерение уничтожить палестинский народ в Газе, включая использование дегуманизирующих описаний, которые часто связаны с геноцидом и кампаниями по преследованию».

Окружной судья Джеффри Уайт в своем решении упомянул предварительное решение Международного суда (ICJ), который установил, что поведение Израиля в Газе может подпадать под конвенцию о геноциде.

Судья призвал администрацию Байдена подумать об этой точке и пересмотреть свою позицию по этому вопросу, заявив, что «этот суд умоляет обвиняемых изучить результаты их неослабной поддержки военной осады против палестинцев в Газе». Он добавил, что «это обязательство каждого человека противостоять текущей осаде».

Уайт отметил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку «обязательство этого суда — оставаться в пределах границ своего юрисдикционного масштаба».

Решение судьи последовало за слушанием в Калифорнии на прошлой неделе, где несколько истцов дали показания о неспособности Джо Байдена предотвратить геноцид в Газе.

Штатный адвокат Центра конституционных прав Кэтрин Галлахер заявила: суд в Калифорнии «подтвердил, что то, что переносит палестинское население в Газе, можно считать кампанией по искоренению целого народа — геноцидом. Неослабная поддержка Израиля со стороны США способствует убийству десятков тысяч палестинцев».