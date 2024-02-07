Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на три источника: предпринимателей, коммерческие ассоциации и финансовых консультантов.

Представитель из Ижевска, который приобретает в Китае оборудование для станков, рассказал, что в декабре Chouzhou Commercial прекратил выплаты по определенным товарам, ввоз которых в Россию ограничен из-за западных санкций. Впоследствии банк известил о полном прекращении всех расчетов с Россией, независимо от типа товара или валюты.

Проведение транзакций перестало зависеть от платежных систем: банк приостановил операции не только через SWIFT, но и через российскую СПФС и китайскую CIPS.

Chouzhou Commercial является ключевым финансовым центром для российских импортеров. Его штаб-квартира расположена в городе Иу, который является одним из основных логистических хабов китайского экспорта в Россию.

Еще один крупный финансовый институт закрыл российские валютные счета, разрешив теперь только переводы в юанях. Кроме того, банк требует подтверждения от клиентов, что они не имеют связей с лицами или компаниями, находящимися под санкциями, и не будут поставлять товары для оборонного сектора или в аннексированный Крым.

Китай формально не присоединялся к западным санкциям против России после ее вторжения в Украину, однако китайские банки постепенно ограничивают работу с российскими клиентами, попавшими под санкции.

В июне 2023 года Bank of China ограничил переводы для клиентов российских банков в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании.