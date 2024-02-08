Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону не следовало брать интервью у российского президента Владимира Путина.

По словам Кирби, американским журналистам не следует давать свои платформы для Путина, который будет пытаться оправдать свою войну в Украине.

Карлсон считается ключевым союзником Дональда Трампа на выборах 2024 года и выступает против военной помощи США Украине. На этой неделе журналист отправился в Москву, чтобы взять первое интервью Путина западным СМИ после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Для всех должно быть совершенно очевидно, что Путин сделал в Украине, а также должны быть совершенно очевидны фальшивые и нелепые причины, которыми он пытался это оправдать», — заявил журналистам Джон Кирби.

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость», — отметил политик.

Интервью Путина журналист Карлсон намерен опубликовать 8 февраля.

При этом экс-ведущий Fox News обвинил Белый дом в попытке помешать его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Якобы в администрации Байдена пытались отговорить журналиста брать интервью.

Карлсон также заявил, что Белый дом незаконно шпионил за ним: читал его текстовые сообщения и передавал их средствам массовой информации, чтобы помешать ему взять интервью у Путина три года назад. Он также сказал, что «почти уверен», что в прошлом месяце администрация президента США сделала то же самое, однако журналист все равно решил поехать в Москву, поскольку «американцы имеют право знать», что Путин думает о войне.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла эти обвинения.

«Это нелепое заявление, сделанное в отношении нынешней администрации. Я просто хочу быть предельно ясной. Это (обвинение) просто смешно», — заключила пресс-секретарь.