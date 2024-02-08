ПОЛИТИКА
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Потребление в США: от «Made in China» к «Hecho en México»
Мексика превзошла Китай по объему экспорта в США. С 2007 года азиатская страна удерживала позицию крупнейшего экспортера товаров в Соединенные Штаты
Потребление в США: от «Made in China» к «Hecho en México»
Фото: AP / Others
8 февраля 2024 г.

В прошлом году объем импорта из Китая в США сократился на 20,3%, составив $427 млрд, тогда как закупки из Мексики достигли $476 млрд. Канада заняла третье место с показателем в $421 млрд.

Доля Китая в американском импорте снизилась до 13,9% — минимального уровня с 2004 года.

Это значительное изменение отражает растущее напряжение в отношениях между Вашингтоном и Пекином и стремление США увеличить импорт из географически близких и политически дружественных стран.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что прямой торговый поток не полностью отражает сложность глобальных цепочек поставок, указывая на то, что многие компоненты, произведенные в Китае, достигают США через Юго-Восточную Азию и Мексику, где и происходит сборка конечной продукции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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