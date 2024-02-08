Представитель шиитской военизированной группировки «‎Катаиб Хезболла»‎ в Ираке выступил с новым предупреждением США и Израилю после того, как американский дрон атаковал Багдад. В результате удара погибли три военачальника проиранского движения.

По данным Reuters, в результате удара по иракской столице погиб руководитель сирийского ответвления «‎Катаиб Хезболла»‎ «‎‎Абу Бакр» ас-Саади, а также сотрудник разведки Аркан аль-Алави.

Представитель движения предупредил, что у группировки имеется арсенал, способный нанести удар по американским военным базам за пределами Ирака, включая цели в Иордании, а также на средиземноморском побережье Израиля и газовом месторождении Кареш.

«Наши беспилотники и ракеты могут ударить по Иордании, Хайфе, Карешу и способны достичь любого места, куда мы захотим, в любое время, когда мы захотим», — заявил изданию Newsweek неназванный участник «Катаиб Хезболла‎»‎.

В официальном заявлении, опубликованном генсеком «Катаиб Хезболлы» Абу Хусейном аль-Хамидави, оплакивается гибель Саади, однако не сообщается о каких-либо планах возмездия.

Другое иракское ополчение «ан-Нуджаба» заявило, что американский удар по Багдаду стал «‎прямой атакой на суверенитет Ирака»,‎ и потребовало более решительных действий от иракского правительства. Группировка заявила, что также будет мстить США за убийство ас-Саади.

Центральное командование США отчиталось об «одностороннем‎»‎ ударе по Ираку в ночь на 8 февраля. В Пентагоне утверждают, что атака стала ответом на нападения на американских военнослужащих на базе Т-22 в Иордании 28 января. В результате той атаки были убиты трое солдат США, свыше 30 человек пострадали.

«На данный момент нет никаких признаков сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения», — заявили в Центральном командовании США.