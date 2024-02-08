Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны в секторе Газа и призвала к его отставке.

«Нетаньяху должен уйти. Он не является надежным лидером. Именно в его присутствии произошло нападение. Ему нужно уйти, и если он является препятствием для прекращения огня, если он является препятствием для поиска того, что следует делать на следующий день, ему абсолютно необходимо уйти», — заявила Клинтон в эфире MSNBC.

«Мы хотим, чтобы наступило прекращение огня. Если ХАМАС согласится на прекращение огня, прекращение огня будет», — подчеркнула бывшая руководительница Госдепа.

Как сообщал ранее TRT на русском, число жителей Израиля, которые хотят отставки премьер-министра на фоне затянувшейся военной кампании в Газе и неспособности правительства вернуть израильских заложников, растет. Так, по данным The New York Times (NYT), рейтинги Нетаньяху упали до исторических антирекордов.

Новые парламентские выборы в Израиле запланированы на конец октября 2026 года. Тем не менее, вполне вероятно, что правящая коалиция во главе с Нетаньяху развалится намного раньше, пишет NYT. Это самый простой способ сменить правительство, в адрес которого растет критика не только со стороны региональных игроков, но и международных посредников.