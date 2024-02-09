Ключевые темы беседы включали в себя «денацификацию Украины», «государственный переворот» в Украине в 2014 году, мирные переговоры, предвыборную ситуацию в США и экономику, а также отношения России и Китая.

Путин начал беседу с получасовой речи, в которой представил свою теорию о том, что «Украина никогда не существовала как самостоятельное государство», а ее территории являются «исторически русскими».

Сам Карлсон предупредил зрителей в начале беседы о длинной лекции, которую Путин не позволял прерывать. Он отметил, что, хотя было трудно следить за мыслями президента России, он произвел впечатление очень искреннего человека.

Значительная часть разговора была посвящена отношениям между бывшим СССР, а затем Россией и блоком НАТО. По словам Путина, советские лидеры надеялись на период партнерства и сотрудничества после разрушения Берлинской стены, которая символизировала идеологическую разницу между странами.

Также президент напомнил, что после распада СССР США проводили «ошибочную, грубую, необоснованную политику давления». В частности, начали расширение НАТО, поддержали «сепаратистов на Кавказе», создали системы противоракетной обороны. Однако причин для соперничества больше не было, так как в России установилась рыночная экономика и демократическая власть.

Кроме того, по мнению Путина, Запад боится сильного Китая гораздо больше, чем России. По словам президента, это объясняется его огромной численностью населения и ростом экономики на уровне 5% в год, что превосходит темпы США.

Говоря о российско-китайском сотрудничестве, президент также отметил, что благодаря росту экономики Китая, юань опередил доллар во внешнеторговых расчетах России. Доля американской валюты сократилась до 13%, а китайской выросла до 34%.

Путин также упомянул о диверсиях на «Северных потоках», связывая их с ЦРУ, но затем добавил, что не хотел бы углубляться в детали и предложил искать заинтересованных лиц.

В ответ на вопрос о судьбе журналиста Гершковича, Путин напомнил, что его обвиняют в шпионаже и сборе секретной информации. По его словам, это «доказанный факт». Однако Россия рассматривает возможность обмена Гершковича.

Такер Карлсон является бывшим ведущим Fox News с консервативными взглядами, сторонником бывшего президента США Дональда Трампа и противником помощи Украине.