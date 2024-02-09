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Азербайджан получил грозный беспилотник
Технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев побывали на военном объекте ВВС страны, где ознакомились с работой недавно принятых на вооружение ударных беспилотников Akıncı
Азербайджан получил грозный беспилотник
Фото: сайт президента Азербайджана / Others
9 февраля 2024 г.

Глава Азербайджана ознакомился с условиями обучения в Академии БПЛА, где глава Минобороны страны Закир Гасанов и Сельчук Байрактар представили информацию о беспилотниках и обучающей программе.

Отмечается, что академия оснащена всем необходимым оборудованием для подготовки специалистов в соответствии с современными стандартами.

«Akıncı обрел свой новый дом на братских землях. Мы провели церемонию открытия и передачи ангара Bayraktar Akıncı в Азербайджане. Да будет наше единство вечным», — написал Сельчук Байрактар на своей странице в соцсети X.

Азербайджанский президент также посетил взлетно-посадочную полосу и лично осуществил управление БПЛА Akıncı, понаблюдав за его взлетом и посадкой. Ильхам Алиев оставил автограф на беспилотнике в качестве памятного жеста.

В завершение визита президент осмотрел ангары, предназначенные для хранения БПЛА Akıncı и другой авиационной техники, и был ознакомлен с характеристиками ударного беспилотника и его вооружения. Мероприятие завершилось совместной фотографией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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