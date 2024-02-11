Во время предвыборного митинга в Южной Каролине бывший президент США Дональд Трамп высказался о своих требованиях к странам НАТО относительно выполнения их финансовых обязательств перед альянсом.

Трамп заявил, что во время своего президентства он настаивал на том, чтобы члены НАТО увеличили свои взносы на оборону. В случае неисполнения этого требования Трамп угрожал, что Соединенные Штаты не будут защищать союзников от возможного нападения России.

По словам Трампа, в ходе беседы с лидером неуточненной крупной страны НАТО экс-президент заявил, что не только откажет в защите союзникам, но и поощрит Россию к любым действиям.

«Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — цитирует его слова на митинге The New York Times.

Эти заявления вызвали резкую критику со стороны представителя Белого дома Эндрю Бейтса, который осудил идею поощрения агрессии против союзников, назвав их «шокирующими и безумными». Он подчеркнул, что такие действия могут подвергнуть рискам американскую национальную безопасность, мировую стабильность и экономику США.

CNN указывает, что Трамп долгое время неправильно интерпретировал механизм финансирования НАТО, подчеркивая, что члены альянса стремятся к цели тратить на оборону минимум 2% своего ВВП, хотя это лишь рекомендательный показатель, а не строгое требование.

В недавнем интервью Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин назвал заявления о возможной российской агрессии на восточный фланг НАТО «страшилками для обывателей», добавив, что у России «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде».

Учитывая возможное переизбрание Трампа, слова экс-президента о «поощрении» российской агрессии наверняка встревожат европейских союзников, взволнованных тем, что Россия может вторгнуться в страну НАТО после завершения ее войны с Украиной.

Стоит отметить, что Конгресс до сих пор не одобрил заявку администрации Байдена на выделение Украине 61 млрд долларов. Законопроект находится на рассмотрении Сената, но его перспективы в Палате представителей выглядят туманными из-за контроля республиканцев над нижним законодательным органом США.