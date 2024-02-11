На состоявшихся 7 февраля президентских выборах в Азербайджане действующий президент страны Ильхам Алиев одержал убедительную победу, получив поддержку 92,12% избирателей, что эквивалентно более чем 4 млн 567 тыс. голосов. Официальные результаты были оглашены на заседании Центральной избирательной комиссии 11 февраля.

Выборы прошли в 125 избирательных округах на 6537 участках, включая постоянные и временные пункты в дипломатических представительствах за границей, военных частях, медицинских и исправительных учреждениях, а также на морских судах под флагом Азербайджана.

За процессом голосования наблюдали 790 международных наблюдателей из 72 организаций и 89 стран, а событие получило широкое международное освещение благодаря участию 216 журналистов из 109 медиаструктур.

Выборы 2021 года выделялись тем, что впервые за последние 30 лет они охватили всю территорию страны, включая районы, недавно освобожденные от армянской оккупации. В таких важных для страны регионах, как Шуша, Ханкенди и Ходжалы, свой голос отдали более 22 тыс. избирателей.

На выборах было зарегистрировано семь кандидатов. Наряду с Ильхамом Алиевым, выдвинутым от правящей партии «Ени Азербайджан», в гонке участвовали Рази Нуруллаев, Фазиль Мустафа, Эльшад Мусаев, Гудрат Гасангулиев, Захид Орудж и Фуад Алиев.

Стоит отметить, что согласно законодательству Азербайджана, президентские выборы проводятся каждые семь лет.