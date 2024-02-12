По сообщениям бывшего министра иностранных дел Непала Бималы Рай Паудьял, около 15 тыс. непальцев вступили в российскую армию, соблазненные обещанием ежемесячной зарплаты в $2000 и ускоренного получения российского гражданства. Об этом сообщает CNN.

При этом, официальный Катманду заявляет лишь о примерно 200 граждан страны, воюющих в рядах российской армии, из которых 17 числятся погибшими. По сообщениям независимых российских журналистов, проверявших цифры CNN, в прошлом году, особенно в конце года, действительно наблюдался существенный приток «туристов» из Непала. Однако эти цифры куда меньше — речь может идти о немногим более чем 1000 непальских граждан.

По сообщениям CNN, процесс набора включает поездку в Россию по туристической визе, где набранные лица быстро заключают годовые контракты и получают счет в банке для зарплаты. Несмотря на финансовые стимулы, рекрутированные, как сообщается, часто сожалеют о своем решении — некоторые из них вынуждены продолжать служить, несмотря на истекший контракт.

Обучение для непальских солдат в России проходит в ускоренном темпе — в течение двух недель. Языковые барьеры усугубляют трудности, с которыми сталкиваются наемники, часто приводя к роковым исходам из-за недопонимания на поле боя.

Непальское правительство запретило своим гражданам путешествовать в Россию с целью подобных заработков и призвало Москву решить проблему, а также вернуть тех, кто участвовал в боевых действиях. Несмотря на недавние операции непальских правоохранителей по ликвидации сетей вербовки, поток тех, кто ищет опасный заработок в России продолжается. Это подстегивается экономическими трудностями и политической нестабильностью на родине.