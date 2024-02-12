Ирак 11 февраля провел второй раунд переговоров с США о будущем уходе коалиции с иракской территории.

Первый раунд прошел 27 января. С начала года премьер-министр Ирака Мохаммед Шия ас-Судани призывает Вашингтон вывести западные войска из страны на фоне американских ударов по проиранским прокси на территории Ирака. Премьер заявил, что арабская страна — «не арена для выяснения отношений» и потребовал от США вывести свой контингент из Ирака.

Переговоры о выводе западных сил были приостановлены после того, как 28 января в результате атаки беспилотника по американской базе в Иордании погибли трое военнослужащих США. После этого Вашингтон нанес серию ответных ударов по Ираку и Сирии.

«Высшая иракская военная комиссия возобновила в воскресенье свои встречи с силами международной коалиции в Багдаде», — заявил Йехиа Расул, военный представитель премьер-министра Ирака.

«Пока ничто не нарушает спокойствие этих переговоров, встречи будут проводиться на регулярной основе, чтобы как можно скорее добиться результатов работы комиссии», — уточнил политик.

Расул отметил, что основной целью второй встречи было определение «графика постепенного вывода» коалиционных сил из Ирака, ведущего к завершению ее миссии.

Военная коалиция под руководством США была сформирована в 2014 году для борьбы с группировкой «Исламское государство» — в тот год, когда джихадистская группировка захватила почти треть территории Ирака и части соседней Сирии.

Сейчас в Ираке размещено более 2500 американских военных. Как указывают в Пентагоне, войска оказывают помощь правительственным силам Ирака, чтобы предотвратить повторное появление джихадистов ИГ.

С середины октября войска США и их союзников более 165 раз подвергались нападениям, больше всего — с территории Ирака.

Ответственность за большинство нападений взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака», альянс проиранских ополчений.

Расул также отметил, что дискуссии сейчас сосредоточены на оценке угрозы, исходящей от группировки ИГ, которая потерпела поражение в Ираке и Сирии, но все еще имеет спящие ячейки.

Переговоры также были сосредоточены на «возможностях иракских вооруженных сил», добавил он.