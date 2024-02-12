Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад заявил о готовности страны начать войну против «‎сионистского образования»‎ — так в Дамаске называют Израиль.

«Сопротивление Сирийской Арабской Республики этим военным агрессиям сионистского образования — это постоянное сопротивление, которое продолжается с момента появления идеи о том, что этот режим будет установлен в Палестине и в арабском регионе», — уточнил министр.

«Как сказал Башар Асад, Сирия сопротивляется сионистскому режиму с 1948 года, — отметил дипломат. — Сирия вела несколько войн против сионистского образования и готова к другим войнам. Сирии решать, когда и где».

Также министр заявил, что Израиль продолжает незаконную оккупацию сирийской территории — речь идет о Голанских высотах, которые Тель-Авив незаконно аннексировал в 1967 году. В 1981 году израильский кнессет официально включил Голаны в состав Израиля. Хотя Совбез ООН и большинство стран мира не признали израильский суверенитет над этой территорией. США в 2019 году при президентстве Дональда Трампа признали Голанские высоты частью Израиля.

«Прекращение оккупации сионистского режима на оккупированных арабских Голанских территориях находится на вершине наших приоритетов и на вершине списка наших священных миссий. Сирийский народ также пытается положить конец этой оккупации», — подчеркнул глава сирийского МИД во время переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром-Абдоллахианом, который прибыл в Дамаск.

Аль-Микдад добавил, что «иранская делегация провела подробные переговоры с Башаром Асадом, в ходе которых обсуждались различные проблемы региона, особенно героическое сопротивление палестинского народа». Министр поздравил иранскую делегацию по случаю 45-летия победы Исламской революции.

«У нас и Ирана одинаковые мнения и взгляды на поддержку населения Газы», — уточнил сирийский дипломат.

Глава МИД Ирана со своей стороны заявил на совместной пресс-конференции, что «на встрече с Башаром Асадом были обсуждены точки зрения Тегерана и Дамаска и произошел обмен мнений о последних событиях в регионе».​

Он также указал на военное вторжение Израиля в Газу и заявил, что «Нетаньяху видит свое выживание в продолжении войны».

«Я громко и ясно заявляю из Дамаска, что ключ к возвращению прочной безопасности в регион — прекращение геноцида и преступлений со стороны сионистского режима и Америки. С самого начала кризиса Иран заявил, что война никогда не была решением»‎, — отметил министр.

«‎‎США не могут говорить о необходимости остановить войну с одной стороны, но в то же время не прекращать отправку оружия в Тель-Авив», — заключил глава иранского МИД.